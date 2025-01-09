Оверчук: Россия рассматривает путь Армении в ЕС как выход из ЕАЭС

Россия расценивает начало обсуждения в Армении законопроекта «О запуске процесса вступления в Европейский Союз» как начало выхода Армении из ЕАЭС. Об этом заявил вице-премьер правительства России Алексей Оверчук.

Москва будет проводить свою экономическую политику в отношении Ееревана с учетом этого обстоятельства, отметил он.

«В то же время это суверенный выбор Республики Армения, на который она, несомненно, имеет право», - подчеркнул Оверчук.

Петиция о запуске процесса вступления Армении в Европейский Союз набрала больше 50 тысяч подписей, которые нужны для рассмотрении в правительстве страны. После этого в четверг 9 января кабмин одобрил проект соответствующего решения.

Теперь этот документ должен обсудить парламент страны. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что окончательное решение может быть принято только путем референдума.

Стремление к членству в Европейском союзе - суверенное право Армении, однако она уже состоит в Евразийском экономическом союзе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он предположил, что Ереван не сможет быть одновременно членом двух разных организаций, поскольку в них разные таможенные и другие нормы.