Forbes: госдолг Украины достиг $165,1 млрд, или 92% ВВП

Государственный долг Украины в конце 2024 года достиг 7 трлн гривен, что эквивалентно 165,1 млрд долларов США. В результате отношение госдолга к ВВП составило 92%, пишет украинский Forbes.

Основная часть, а именно 96%, приходится на прямой долг государства. Оставшиеся 4% составляют долги, гарантированные государством.

Увеличение госдолга произошло из-за значительных внешних и внутренних заимствований, необходимых для финансирования бюджета в условиях военного положения.

Еще одним важным фактором роста государственного долга стало ослабление курса гривны по отношению к основным мировым валютам.

В Киеве неоднократно заявляли, что страна способна самостоятельно покрывать только военные расходы. Все остальные статьи бюджета финансируются за счет международной помощи.

По итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП составляло около 85%, в 2022-м - 78,4%, а в 2021-м - 48,9%.

Ранее сообщалось, что дефицит бюджета Украины на 2025 год может достигнуть 19,4% ВВП. На обслуживание государственного долга закладывают 480,8 млрд гривен, или 11,6 млрд долларов.