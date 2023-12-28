Госдолг Украины превысил $140 млрд

Государственный долг Украины превысил 5 трлн гривен ($140 млрд), сообщил глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

По состоянию на конец ноября этот показатель увеличился на $4,5 млрд и достиг $140,8 млрд. По итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП составит около 85%.

По итогам 2023 года соотношение госдолга к ВВП составит около 85%. В 2022 году этот показатель составлял 78,4%, а в 2021-м - 48,9%.

С 28 февраля 2022 года госдолг Украины вырос в валютном эквиваленте на 50,9% - на $47,5 млрд.

В ноябре долг вырос на 164,3 млрд грн, или $4,5 млрд (+3,3%). На это повлияло привлечение очередного транша макрофинансовой помощи от ЕС, займы от Всемирного банка и размещение облигаций внутреннего госзайма, отметил Гетманцев.

Бюджет Украины на 2023 год предусматривал дефицит в $38 млрд. В бюджете на 2024 год заложен дефицит $43,5 млрд и госдолг свыше $220 млрд, или 104,6% от уровня ВВП.