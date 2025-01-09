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Глава Пентагона рассказал, как конфликт на Украине повлиял на ВПК США

По данным Остина, средства пошли на производство оружия для собственных армейских складов США.
Карина Тазетдинова 2025-01-09 20:29:51
© Фото: IMAGO/Andreas Stroh, www.imago-images.de, Global Look Press

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине позволил инвестировать в свой военно-промышленный комплекс внутри страны. По его словам, в развитие удалось вложить 70 миллиардов долларов.

«Мы активировали нашу собственную оборонную промышленность, инвестировав почти 70 миллиардов долларов внутри страны», — следует из сообщения.

Остин отметил, что деньги пошли на производство оружия для собственных армейских складов США. Часть из них была выделена Украине.

Ранее в Пентагоне сообщили, что общий объем помощи Украине за время нахождения Байдена у власти превысил 66,5 миллиардов долларов.

#Украина #сша #ВПК #Пентагон #Инвестиции #Ллойд Остин
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