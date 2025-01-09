Глава Пентагона рассказал, как конфликт на Украине повлиял на ВПК США

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что конфликт на Украине позволил инвестировать в свой военно-промышленный комплекс внутри страны. По его словам, в развитие удалось вложить 70 миллиардов долларов.

«Мы активировали нашу собственную оборонную промышленность, инвестировав почти 70 миллиардов долларов внутри страны», — следует из сообщения.

Остин отметил, что деньги пошли на производство оружия для собственных армейских складов США. Часть из них была выделена Украине.

Ранее в Пентагоне сообщили, что общий объем помощи Украине за время нахождения Байдена у власти превысил 66,5 миллиардов долларов.