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Шольц выступил против предложения Трампа увеличить расходы на Украину

Канцлер ФРГ напомнил, что 5% от ВВП страны - это около 200 млрд евро в год. Он назвал такие расходы «большими деньгами».
Виктория Бокий 2025-01-09 20:00:34
© Фото: IMAGO, Global Look Press

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против требования избранного президента США Дональда Трампа увеличить странам НАТО расходы на оборону до 5% от ВВП. Об этом сообщает Focus online.

Канцлер ФРГ отметил, что 5% от ВВП Германии – это около 200 млрд евро в год. В настоящий момент, по данным портала, бюджет страны составляет около 490 млрд евро.

«Это большие деньги. Это на самом деле означает, что вам придется делать сбережения порядка 150 миллиардов или долги в размере 150 миллиардов в год или смесь всего этого», - сказал во время интервью Шольц.

Также Олаф Шольц подчеркнул, что Германия должна делать больше для своей безопасности. Поэтому правительство страны увеличило расходы на оборону, по сравнению с семью годами ранее, почти вдвое - до 80 млрд евро в год.

Ранее Financial Times сообщала, что команда избранного президента США Дональда Трампа потребует от стран-членов НАТО увеличить траты на оборону до 5% ВВП.

На саммите в Вильнюсе в 2023 году члены североатлантического альянса договорились тратить не менее 2% от ВВП на оборону. Однако из 32 стран только 23 вкладываются в таком объеме.

#НАТО #сша #Дональд Трамп #ввп #расходы на оборону #ФРГ #Олаф Шольц
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