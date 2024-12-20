FT: команда Трампа будет требовать от НАТО поднять расходы на оборону

Уточняется, что от стран-членов альянса потребуют увеличить траты на оборону до 5% ВВП.

Команда избранного президента США Дональда Трампа настроена требовать от НАТО увеличить расходы на оборону. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники.

Уточняется, что новый американский лидер потребует от стран-участниц альянса поднять траты на оборону до 5% ВВП.

Ранее сообщалось, что по итогам проходившего в 2023 году саммита в Вильнюсе члены блока согласовали тратить не менее 2% от ВВП на оборону. Однако из 32 стран только 23 вкладываются в таком объеме. Трамп также угрожал выходом США из НАТО, если те откажутся выполнять финансовые обязательства перед военно-политическим блоком.