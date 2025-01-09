Власти выделят на модернизацию сетей ЖКХ 4,5 трлн рублей до 2030 года

В России до 2030 года потратят 4,5 трлн рублей на ремонт и обновление ЖКХ по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

На программу «Чистая вода» выделят 53 млрд рублей из федерального бюджета, а также региональные средства. Сейчас власти готовят сметную документацию.

По словам Файзуллина, власти требуют, чтобы ресурсоснабжающие организации тратили до 80% своих средств. К 2030 году планируется завершить работы на 2 тысячах объектов.

Путин отметил, что улучшение объектов питьевого водоснабжения - это наиболее важная часть проекта. Он попросил министра следить за ее реализацией, потому что это острая проблема в некоторых регионах.

В четверг Владимир Путин провел первое в новом году совещание с правительством. Оно было посвящено запуску новых национальных проектов.