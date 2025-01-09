МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Власти выделят на модернизацию сетей ЖКХ 4,5 трлн рублей до 2030 года

Путин отметил, что улучшение объектов питьевого водоснабжения - это наиболее важная часть проекта.
Владимир Рубанов 2025-01-09 18:00:12
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

В России до 2030 года потратят 4,5 трлн рублей на ремонт и обновление ЖКХ по федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Об этом рассказал министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин на встрече с президентом Владимиром Путиным.

На программу «Чистая вода» выделят 53 млрд рублей из федерального бюджета, а также региональные средства. Сейчас власти готовят сметную документацию.

По словам Файзуллина, власти требуют, чтобы ресурсоснабжающие организации тратили до 80% своих средств. К 2030 году планируется завершить работы на 2 тысячах объектов.

Путин отметил, что улучшение объектов питьевого водоснабжения - это наиболее важная часть проекта. Он попросил министра следить за ее реализацией, потому что это острая проблема в некоторых регионах.

В четверг Владимир Путин провел первое в новом году совещание с правительством. Оно было посвящено запуску новых национальных проектов.

#в стране и мире #Владимир Путин #модернизация #правительство РФ #ЖКХ #Ремонт #национальные проекты #ирек файзуллин #коммуналка #коммунальная инфраструктура
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 