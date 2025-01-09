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Путин провел первое совещание с правительством после праздников

Главная тема обсуждения - запуск новых национальных проектов.
Владимир Рубанов 2025-01-09 15:15:09
© Фото: kremlin.ru © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин проводит первое после новогодних праздников совещание с членами правительства. Основная тема обсуждения - запуск новых национальных проектов.

Глава государства предложил начать с оперативных вопросов. Он заслушал доклад министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ирека Файзуллина о работе систем ЖКХ во время новогодних каникул.

«Как и договаривались, мы со многими коллегами были в контакте и в праздники, работа не останавливалась», - сказал Путин.

Файзуллин отметил, что 4,5 триллиона рублей выделят до 2030 года на новый федеральный проект «Модернизация коммунальной инфраструктуры». Особое внимание уделят модернизации объектов питьевого водоснабжения.

Ранее сообщалось, что глава правительства Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года.

#Владимир Путин #правительство РФ #ЖКХ #национальные проекты #Совещание #коммунальная инфраструктура
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