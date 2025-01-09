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Опубликованы кадры штурма позиций ВСУ в районе населенного пункта Терны

На видео российские военнослужащие уничтожают боевиков при помощи беспилотников и в ближнем стрелковом бою.
2025-01-09 17:19:28
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России показало кадры штурма украинских позиций в районе населенного пункта Терны на территории Донецкой Народной Республики. 

На видео - штурмовики 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Их поддерживают расчеты ударных и разведывательных беспилотников. 

Отмечено, что военнослужащие штурмовых подразделений уничтожили противника в ближнем стрелковом бою, выкуривая его, как видно на видео, из подземных укрытий. 

Боевую работу штурмовики вели в лесистой местности. Их действия координировали при помощи беспилотных летательных аппаратов. Командиры штурмовых групп получали информацию о вскрытых огневых позициях и о действиях неприятеля в режиме реального времени. А сброс боеприпасов с БПЛА на головы украинских боевиков не давали врагу вести прицельный ответный огонь и свободно перемещаться между огневыми позициями.

Ранее российские бойцы рассказали, как они перехитрили ВСУ, прорвавшись на лодках в Курахово. Дерзкий рывок был совершен ночью, несмотря на то что противник мог перейти в контратаку.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.  

#ДНР #Донбасс #спецоперация #штурмовики #группировка запад #Терны
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