Опубликованы кадры штурма позиций ВСУ в районе населенного пункта Терны

Минобороны России показало кадры штурма украинских позиций в районе населенного пункта Терны на территории Донецкой Народной Республики.

На видео - штурмовики 144-й мотострелковой дивизии 20-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Запад». Их поддерживают расчеты ударных и разведывательных беспилотников.

Отмечено, что военнослужащие штурмовых подразделений уничтожили противника в ближнем стрелковом бою, выкуривая его, как видно на видео, из подземных укрытий.

Боевую работу штурмовики вели в лесистой местности. Их действия координировали при помощи беспилотных летательных аппаратов. Командиры штурмовых групп получали информацию о вскрытых огневых позициях и о действиях неприятеля в режиме реального времени. А сброс боеприпасов с БПЛА на головы украинских боевиков не давали врагу вести прицельный ответный огонь и свободно перемещаться между огневыми позициями.

Ранее российские бойцы рассказали, как они перехитрили ВСУ, прорвавшись на лодках в Курахово. Дерзкий рывок был совершен ночью, несмотря на то что противник мог перейти в контратаку.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.