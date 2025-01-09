Бойцы рассказали, как перехитрили ВСУ, прорвавшись на лодках в Курахово

Российские военнослужащие форсировали Кураховское водохранилище в ДНР. Первая штурмовая группа прямо на лодках, когда враг меньше всего этого ожидал, переправилась на тот берег. Подробности разузнала военный корреспондент нашего телеканала Анастасия Авсюк.

На дерзкий, смелый рывок решились мотострелки 110-й бригады. Десять отважных штурмовиков переправлялись ночью на трех лодках. Враг, хоть и не был готов к такой наглости, мог в любой момент контратаковать. С воздуха группу вели операторы БПЛА и сам командир взвода.

«Это была задача не из легких. Было очень сложно, противник не ожидал действий столь решительных. Они там ожидали, что мы пройдем через мост», - рассказывает командир взвода БПЛА с позывным Сокол.

На самых сложных рубежах бились 110-я бригада вместе с 5-й - элеватор, многоэтажки и хорошо укрепленные Трубный завод и ТЭС. Отсюда шло управление боем. Отсюда же операторы дронов снабжали штурмовиков, сбрасывали с коптера еду и воду.

«Путями ехать туда очень тяжко. Не подобраться туда никак, поэтому только летать. В этих зданиях наши были - мы скидывали им гуманитарную помощь. получается парни наши выбегали - быстренько забирали - и обратно», - говорит оператор БПЛА с позывным Тихий.

Тихий на СВО всего год, Сокол половину, но уже вырос до командира взвода. У обоих на плече красные шевроны. По традиции подразделения выдают такие только тем, кто прошел штурм. Врага отодвигают, гонят все дальше. На отдых пока времени нет, бойцы, выполнив одну задачу, сразу готовятся к следующей.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.