Путин анонсировал телефонный звонок с Си Цзиньпином

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что скоро состоится его телефонный звонок с председателем КНР Си Цзиньпином.

«У нас с моим коллегой с руководителем Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», - отметил глава государства.

Лидер России анонсировал скорый телефонный разговор с главой КНР в ходе обсуждения темы совместной работы двух стран в области кинематографа.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили итоги развития российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия. Также главы государств отметили, что добрососедские связи между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне.