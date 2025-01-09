МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Путин анонсировал телефонный звонок с Си Цзиньпином

Президент РФ сказал об этом в ходе обсуждения совместной работы России и КНР в области кинематографии.
Виктория Бокий 2025-01-09 16:08:05
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства сообщил, что скоро состоится его телефонный звонок с председателем КНР Си Цзиньпином.

«У нас с моим коллегой с руководителем Китайской Народной Республики скоро разговор будет телефонный», - отметил глава государства.

Лидер России анонсировал скорый телефонный разговор с главой КНР в ходе обсуждения темы совместной работы двух стран в области кинематографа.

В феврале 2024 года президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора обсудили итоги развития российско-китайского партнерства и стратегического взаимодействия. Также главы государств отметили, что добрососедские связи между странами находятся на беспрецедентно высоком уровне.

#Россия #в стране и мире #Владимир Путин #кнр #Си Цзиньпин #президент РФ #телефонный разговор #глава кнр
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 