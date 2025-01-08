Су-35С сопроводил Су-34 для бомбового удара по врагу в Курской области

Экипаж истребителя Су-35С ВКС РФ выполнил боевую задачу по сопровождению истребителей-бомбардировщиков в приграничных районах Курской области. Кадры боевой работы опубликовано Министерство обороны РФ.
Целями для экипажа Су-34 стал опорный пункт и скопление живой силы неприятеля.
В сопровождении истребителя Су-35С многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик бомбардировщик Су-34 выполнил взлет и нанес удар по целям.
«Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», - сообщает оборонное ведомство.
Уточняется, что целями для экипажа Су-34 стал опорный пункт и скопление живой силы неприятеля.
В российском оборонном ведомстве отметили, что оперативно-тактическая авиация работает в любую погоду, в любое время, неся различные типы авиационных вооружений.
Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 сбросил авиабомбы на формирования ВСУ в приграничном районе Курской области.
Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.
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