Су-35С сопроводил Су-34 для бомбового удара по врагу в Курской области

Экипаж истребителя Су-35С ВКС РФ выполнил боевую задачу по сопровождению истребителей-бомбардировщиков в приграничных районах Курской области. Кадры боевой работы опубликовано Министерство обороны РФ.

Целями для экипажа Су-34 стал опорный пункт и скопление живой силы неприятеля.

В сопровождении истребителя Су-35С многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик бомбардировщик Су-34 выполнил взлет и нанес удар по целям.

«Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», - сообщает оборонное ведомство.

Уточняется, что целями для экипажа Су-34 стал опорный пункт и скопление живой силы неприятеля.

В российском оборонном ведомстве отметили, что оперативно-тактическая авиация работает в любую погоду, в любое время, неся различные типы авиационных вооружений.

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 сбросил авиабомбы на формирования ВСУ в приграничном районе Курской области.

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.