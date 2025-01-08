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Су-35С сопроводил Су-34 для бомбового удара по врагу в Курской области

Удар по украинским боевикам нанесли фугасными авиационными бомбами, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции.
2025-01-08 05:49:00
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Экипаж истребителя Су-35С ВКС РФ выполнил боевую задачу по сопровождению истребителей-бомбардировщиков в приграничных районах Курской области. Кадры боевой работы опубликовано Министерство обороны РФ.

Целями для экипажа Су-34 стал опорный пункт и скопление живой силы неприятеля.

В сопровождении истребителя Су-35С многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик бомбардировщик Су-34 выполнил взлет и нанес удар по целям.

«Экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», - сообщает оборонное ведомство.

Уточняется, что целями для экипажа Су-34 стал опорный пункт и скопление живой силы неприятеля.

В российском оборонном ведомстве отметили, что оперативно-тактическая авиация работает в любую погоду, в любое время, неся различные типы авиационных вооружений. 

Ранее сообщалось, что экипаж Су-34 сбросил авиабомбы на формирования ВСУ в приграничном районе Курской области. 

Материал подготовили Ирина Егорова и Николай Баранов.

#ВКС РФ #Минобороны РФ #су-34 #Курская область #су-35с #сопровождение
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