Оператор дрона попал по движущемуся на полном ходу багги ВСУ

Минобороны России продемонстрировало видео с точным попаданием беспилотником-камикадзе по украинскому багги, который двигался по дороге на большой скорости.

Водитель этого багги пытался добраться до раненых пехотинцев ВСУ в Курской области. Но его заметили военнослужащие Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон».

После этого данные о багги передали расчету FPV-дрона из состава «Рубикона». Транспортное средство противника удалось уничтожить, как отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что дроноводы «Рубикона» уничтожили украинскую самоходку на Курском направлении. Неприятель попытался спрятать ее, накрыв САУ маскировочной сетью, но это не спасло установку от обнаружения и уничтожения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.