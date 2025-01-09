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Оператор дрона попал по движущемуся на полном ходу багги ВСУ

Противник мчался во весь опор на багги в Курской области. Водитель пытался добраться до раненых боевиков, но не преуспел.
2025-01-09 15:15:21
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России продемонстрировало видео с точным попаданием беспилотником-камикадзе по украинскому багги, который двигался по дороге на большой скорости.

Водитель этого багги пытался добраться до раненых пехотинцев ВСУ в Курской области. Но его заметили военнослужащие Испытательного центра перспективных беспилотных технологий МО РФ «Рубикон».

После этого данные о багги передали расчету FPV-дрона из состава «Рубикона». Транспортное средство противника удалось уничтожить, как отметили в российском оборонном ведомстве.

Ранее сообщалось, что дроноводы «Рубикона» уничтожили украинскую самоходку на Курском направлении. Неприятель попытался спрятать ее, накрыв САУ маскировочной сетью, но это не спасло установку от обнаружения и уничтожения.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#Багги #Курская область #спецоперация #Рубикон #FPV-дроны
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