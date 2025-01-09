Мишустин утвердил единый план достижения национальных целей

Председатель правительства России Михаил Мишустин утвердил единый план по достижению национальных целей развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Об этом 9 января сообщается на сайте кабмина.

План увязывает майский указ президента о национальных целях, 19 нацпроектов, более 40 госпрограмм, отраслевые и региональные стратегии и дорожные карты.

Этот документ станет главным руководством для правительства, министерств, ведомств, региональных администраций, институтов развития и госкомпаний в выполнении задач, поставленных президентом.

Единый план определяет стратегические приоритеты по достижению национальных целей и показателей на ближайшие 12 лет и носит межведомственный и межотраслевой характер.

В правительстве отметили, что план предусматривает решение долгосрочных задач, включая выход страны на устойчивую траекторию экономического роста, увеличение доходов граждан, повышение рождаемости и продолжительности жизни, обеспечение технологического суверенитета.

Все действующие инструменты государственной политики учтены в новой стратегии. В ней определены индикаторы достижения задач и зоны ответственности.

Правительство подготовило гибкую цифровую модель управления реализацией плана для оперативного реагирования на вызовы и риски в условиях санкций и ежемесячного отслеживания выполнения задач.

Профильные вице-премьеры будут нести персональную ответственность за достижение показателей и управлять процессом, обеспечивая координацию мер.

Ранее правительство РФ увеличило доступность социальных услуг. В частности, кабмин расширил перечень доходов, которые не будут учтены при оценке нуждаемости. Главным образом такие услуги получают люди с ограниченными возможностями, семьи с детьми и пенсионеры.