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Правительство РФ сделало более доступным получение соцуслуг

На данный момент основными получателями социальных услуг являются россияне с ограниченными возможностями, семьи с детьми, пенсионеры.
Карина Тазетдинова 2024-12-29 02:15:46
© Фото: Alexander Legky, Global Look Press

Правительство РФ увеличило доступность социальных услуг, сообщила пресс-служба Министерства труда. В частности, будет расширен перечень доходов, которые не будут учтены при оценке нуждаемости.

«Порядок оценки доходов граждан, обращающихся за бесплатными социальными услугами, приближен к комплексной оценке нуждаемости, применяемой при назначении единого пособия», — следует из сообщения.

В список доходов, которые будут исключены вошли: доходы от работы в государственных и муниципальных организациях для граждан проживающих в социальных стационарах, средства на заключение соцконтракта, целевые субсидии, материнский капитал, налоговые вычеты, компенсации за самостоятельно приобретенные технические средства реабилитации, выплаты по уходу, которые назначаются неработающим гражданам.

Из документа следует, что при расчете среднедушевого дохода на семью будут исключаются другие родственники, совместно проживающие с получателем социальных услуг, кроме супругов, несовершеннолетних детей и детей до 23 лет, обучающихся очно.

#Доходы #правительство РФ #министерство труда #нуждающиеся #социальная услуга #соцуслуга
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