Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине и проигрывает в нем России, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью Радио и телевидению Республики.

«А кто побеждает? (Президент России Владимир - прим.ред.) Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году (на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года – прим.ред.) он сказал: "Не делайте так, вы ничего не получите"», - приводит RT слова политика.

Российский лидер же защищает свою страну, добавил лидер боснийских сербов. Он отметил, опираясь на свой опыт, что если позволяют причинять зло - стоит принять, что так и произойдет.

Ранее Милорад Додик заявлял, что Запад имел цель разделить Россию и завладеть ее ресурсами, однако помешал российский президент. По словам Додика, Путин является «национальным богатством» нашей страны и его народа.