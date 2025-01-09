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Додик: Европа потеряла миллиарды в конфликте на Украине и проигрывает

Он добавил, что российский лидер Владимир Путин же наоборот побеждает.
Елизавета Кондрикова 2025-01-09 01:43:40
© Фото: IMAGO, www.imago-images.de Globallookpress

Европа потеряла миллиарды евро в конфликте на Украине и проигрывает в нем России, заявил президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик в интервью Радио и телевидению Республики.

«А кто побеждает? (Президент России Владимир - прим.ред.) Путин. Потому что с самого начала он был прав. Потому что еще в 2007 году (на Мюнхенской конференции по безопасности 10 февраля 2007 года – прим.ред.) он сказал: "Не делайте так, вы ничего не получите"», - приводит RT слова политика.

Российский лидер же защищает свою страну, добавил лидер боснийских сербов. Он отметил, опираясь на свой опыт, что если позволяют причинять зло - стоит принять, что так и произойдет.  

Ранее Милорад Додик заявлял, что Запад имел цель разделить Россию и завладеть ее ресурсами, однако помешал российский президент. По словам Додика, Путин является «национальным богатством» нашей страны и его народа.

#Россия #Украина #Европа #Владимир Путин #Республика Сербская #Милорад Додик #конфликт на Украине
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