Российский президент Владимир Путин вычислил главную цель Запада и назревающие тенденции и поэтому возглавил борьбу России за русские национальные государственные интересы. Об этом в рамках продолжающегося Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил ТАСС Милорад Додик - президент Республики Сербской, являющейся энтитетом Боснии и Герцеговины.

Он рассказал, что Запад имел цель разделить Россию, и тому подтверждение - опыт Югославии, на которой он «просто тренировался».

«Двадцать лет назад Запад просто тренировался на Югославии, чтобы спустя годы все то же самое произвести и в России, желая приблизиться к России максимально, оккупировав Украину полностью, чтобы на дальнейших этапах разделить Россию. Мы знаем о существовании такого предложения - разделить Россию на пять частей», - заявил Додик.

Он добавил, что западные страны научились такому раздроблению во многих частях света. В отношении России они считали, что у них тоже это получится, желая завладеть ее ресурсами, не имея «ни газа, ни нефти, ни редких металлов, ни лидеров». Если бы не Владимир Путин.

«Путин сразу узнал все эти тенденции и встал во главе борьбы за русские национальные государственные интересы. Поэтому Владимир Путин - национальное богатство России и всего русского народа», - подытожил глава Республики Сербской.

В начале марта 2024 года лидер Республики Сербской счел невозможным ухудшение отношения сербов к России. Он уверен, что нет способа, которым Запад сумел бы принудить или иным способом изменить мнение сербов в отношении русских.