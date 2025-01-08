FPV-дрон прилетел в пикап с боевиками ВСУ в Харьковской области

Министерство обороны России показало, как военнослужащие группировки войск «Север» FPV-дроном уничтожили пикап, который перевозил украинских военных.

Разведчики увидели автомобиль с помощью БПЛА в лесополосе в Харьковской области. Они поняли, что это пикап с украинскими военными, которые едут сменить других в зоне специальной военной операции.

Наши бойцы проанализировали данные и решили уничтожить машину.

Дрон попал прямо в пикап, и это зафиксировали камеры объективного контроля.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.