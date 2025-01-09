Бенефициаром остановки поставок газа из России в Европу являются США. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что Соединенные Штаты нарастили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам.

«Конечно, бенефициаром этой ситуации являются США, которые существенно повысили поставки своего сжиженного природного газа по более высоким ценам», - сказал он.

Дмитрий Песков добавил, что такими действиями США только добавляют проблем жителям европейских государств.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ответственность за прекращение поставок российского газа через Украину полностью лежит на США, киевском режиме и властях европейских государства. Дипломат отмечала, что остановка транзита голубого топлива негативно скажется на уровне жизни европейцев и ослабит экономический потенциал стран ЕС.