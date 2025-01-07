Тринадцать украинских боевиков сдались в плен в окрестностях хутора Бердин на Курском направлении. Это остатки той группы боевиков, которые предприняли попытку прорыва на Курском направлении, передает корреспондент «Звезды» Роман Закурдаев.

Пленные украинцы утверждают, что командование просто бросило их на убой.

«Нас начали обстреливать при подъезде. У нас было много "трехсотых". Нам сказали ждать до "ранку". Мы ехали туда, не зная куда. Сказали занять село и держать круговую оборону и все», - рассказали украинские пленные.

Ранее стало известно, что ВС РФ пресекли попытку боевиков киевского режима контратаковать в направлении населенного пункта Большое Солдатское на Курском направлении. Основные силы противника на подступах к хутору Бердин уничтожили бойцы группировки войск «Север».

Украинские боевики потеряли 150 человек, четыре танка, две БМП, 16 бронемашин и инженерную машину разграждения. За все время боев на Курском направлении Киев потерял до 49 500 военнослужащих.