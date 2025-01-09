Клименко: в России Telegram может повторить историю YouTube

Мессенджер Telegram может повторить историю видеохостинга YouTube, который блокировал российские каналы, но игнорировал запросы из Москвы. Об этом в беседе со «Звездой» заявил бывший советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко.

«Я бы предположил, что дело пойдет по тому же сценарию, как у YouTube. С Telegram будет, я подозреваю, чуть сложнее по многим причинам, но справедливо ожидать, что мы будем запускать свои мессенджеры», - отметил эксперт.

Также он прокомментировал информацию, что после ареста Павла Дурова Telegram передал властям США данные 2 253 пользователей. По словам Германа Клименко, вскоре мы можем увидеть дальнейший симбиоз основателя мессенджера с западными спецслужбами.

Напомним, в конце декабря стало известно, что на территории Европейского союза Telegram заблокировал каналы ряда российских СМИ. Это сделали в соответствии с законами о DSA/санкциями.

Позже Павел Дуров подчеркнул, что пользователи из РФ обладают больше свободой, чем граждане стран ЕС.