МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Клименко: в России Telegram может повторить историю YouTube

Бывший советник президента России по вопросам развития Интернета прокомментировал сотрудничество мессенджера с властями западных стран.
Сергей Лебедев 2025-01-09 13:46:43
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Мессенджер Telegram может повторить историю видеохостинга YouTube, который блокировал российские каналы, но игнорировал запросы из Москвы. Об этом в беседе со «Звездой» заявил бывший советник президента РФ по вопросам развития Интернета Герман Клименко.

«Я бы предположил, что дело пойдет по тому же сценарию, как у YouTube. С Telegram будет, я подозреваю, чуть сложнее по многим причинам, но справедливо ожидать, что мы будем запускать свои мессенджеры», - отметил эксперт.

Также он прокомментировал информацию, что после ареста Павла Дурова Telegram передал властям США данные 2 253 пользователей. По словам Германа Клименко, вскоре мы можем увидеть дальнейший симбиоз основателя мессенджера с западными спецслужбами.

Напомним, в конце декабря стало известно, что на территории Европейского союза Telegram заблокировал каналы ряда российских СМИ. Это сделали в соответствии с законами о DSA/санкциями.

Позже Павел Дуров подчеркнул, что пользователи из РФ обладают больше свободой, чем граждане стран ЕС.

#Россия #блокировка #наш эксклюзив #Telegram #YouTube #герман клименко
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 