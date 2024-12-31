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Дуров сравнил свободу пользователей Telegram в России и ЕС

Основатель Telegram заявил, что российские пользователи Telegram имеют большую свободу, чем европейские пользователи.
Игнат Далакян 2024-12-31 19:45:45
© Фото: lukomore. org Global Look Press

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал блокировку телеграм-каналов российских средств массовой информации в ряде европейских стран.

По его словам, доступ к некоторым СМИ из России ограничили в Евросоюзе в соответствии с законами о DSA/санкциями.

«Кто бы подумал, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут наслаждаться большей свободой, чем европейских пользователи?», - написал он в своем телеграм-канале.

Бизнесмен также отметил, что все западные телеграм-каналы остаются в Российской Федерации в свободном доступе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила ответную блокировку телеграм-каналов западных СМИ. Дипломат отметила, что западные страны не разъясняют сути якобы нарушений со стороны российских медиа.

#в стране и мире #евросоюз #СМИ #свобода #блокировка #Telegram #павел дуров
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