Дуров сравнил свободу пользователей Telegram в России и ЕС

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров прокомментировал блокировку телеграм-каналов российских средств массовой информации в ряде европейских стран.

По его словам, доступ к некоторым СМИ из России ограничили в Евросоюзе в соответствии с законами о DSA/санкциями.

«Кто бы подумал, что в 2025 году российские пользователи Telegram будут наслаждаться большей свободой, чем европейских пользователи?», - написал он в своем телеграм-канале.

Бизнесмен также отметил, что все западные телеграм-каналы остаются в Российской Федерации в свободном доступе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова допустила ответную блокировку телеграм-каналов западных СМИ. Дипломат отметила, что западные страны не разъясняют сути якобы нарушений со стороны российских медиа.