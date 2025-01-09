В России началась двухдневная рабочая неделя

В России началась самая короткая рабочая неделя в 2025 году. Согласно производственному календарю, она продлится всего два дня. Граждане выйдут на работу 9 и 10 января, после чего начнутся уже привычные двухдневные выходные.

Зимние каникулы в этом году продлились 11 дней - с 29 декабря по 8 января включительно. Выходные дни 4 и 5 января, которые совпали с праздниками, перенесут на пятницу 2 мая и среду 31 декабря.

Таким образом, январь, как обычно, завоевал титул самого короткого рабочего месяца в году. На него выпало 14 выходных и праздничных дней.

Следующие длинные выходные в стране ожидаются только на майские праздники. Там россиян ждет две трехдневные рабочие недели подряд, а выходные будут с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.