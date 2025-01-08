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Россиянам напомнили о выходных и рабочих днях в 2025 году

Следующие длинные выходные в стране будут только на майские.
Владимир Рубанов 2025-01-08 18:01:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Новогодние каникулы у россиян продлились 11 дней. Они начались в воскресенье 29 декабря 2024 года и заканчиваются в среду 8 января 2025 года. 9 января будет первый рабочий день в новом году.

Выходные дни 4 и 5 января, которые совпали с каникулами, перенесут на пятницу 2 мая и среду 31 декабря.

Нерабочими в 2025 году будут дни 22 и 23 февраля, 8 и 9 марта, с 1 по 4 мая, с 8 по 11 мая, с 12 по 15 июня и со 2 по 4 ноября. Это следует из утвержденного правительством производственного календаря.

Поскольку 22 и 23 февраля, а также 8 и 9 марта выпадают на субботу и воскресенье, то следующие длинные выходные в стране ожидаются только на майские.

#в стране и мире #Новый год #работа #новогодние каникулы #праздники #выходные дни #производственный календарь
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