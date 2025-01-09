В больнице умер обвиняемый в убийстве четырех детей в Тверской области

В Тверской области в больнице скончался мужчина, которого обвиняли в убийстве своих четверых детей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Напомним, трагедия с несовершеннолетними произошла в конце декабря. Тела детей нашли в одном из домов садового товарищества «Межурка» в Калининском округе региона.

По версии следователей, малышей убил их собственный отец. После этого мужчина пытался покончить с собой, но его доставили в больницу.

По факту убийства заведено уголовное дело. Сейчас СК РФ продолжает выяснять все обстоятельства трагедии.