Тела четырех детей обнаружили в частном доме в СНТ под Тверью

Тела четырех детей нашли в частном доме в Калининском районе Тверской области, полицейские выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в управлении СК РФ по региону.

«В дежурную часть УМВД России по Тверской области поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи об обнаружении четверых погибших в частном доме на территории СНТ “Межурка”», - говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону в Telegram.

Уточняется, что ранее жалоб от соседей семьи не поступало, никаких проблем с полицией не было. Тела были обнаружены сегодня, 28 декабря.

Помимо тверских следователей и криминалистов, на место преступления также выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов.