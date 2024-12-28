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Тела четырех детей обнаружили в частном доме в СНТ под Тверью

По данным полиции, ранее жалоб от соседей семьи не поступало, никаких проблем с полицией не было.
Елизавета Кондрикова 2024-12-28 09:57:42
© Фото: mvd_tver, Telegram

Тела четырех детей нашли в частном доме в Калининском районе Тверской области, полицейские выясняют обстоятельства случившегося, сообщили в управлении СК РФ по региону.

«В дежурную часть УМВД России по Тверской области поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи об обнаружении четверых погибших в частном доме на территории СНТ “Межурка”», - говорится в сообщении пресс-службы МВД по региону в Telegram.

Уточняется, что ранее жалоб от соседей семьи не поступало, никаких проблем с полицией не было. Тела были обнаружены сегодня, 28 декабря.

Помимо тверских следователей и криминалистов, на место преступления также выехал первый заместитель прокурора Тверской области Евгений Денисов.

#в стране и мире #дети #Тверская область #убийство #МВД
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