Российская армия при помощи беспилотника ликвидировала бывшего британского военного Джейка Уоддингтона, воевавшего на стороне ВСУ. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph.

Иностранному наемнику было 34 года, в рядах ВСУ он состоял более года. По информации издания, Уоддингтон являлся командиром одного из подразделений. Уточняется, что из британской армии его уволили в 2022 году по состоянию здоровья. The Daily Telegraph утверждает, что погибший знал русский и украинский языки.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что на стороне киевского режима воюет много иностранных наемников. По словам директора ФСБ РФ Александра Бортникова, на данный момент за ВСУ выступают 13 европейских частных военных компаний и члены девяти иностранных прокси-формирований. Известно об около 800 наемниках из 35 стран. Среди них можно встретить граждан Великобритании, Польши, Швеции, США, Франции, Латинской Америки, Мексики, Молдавии.