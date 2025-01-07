Саперы разминировали дороги в освобожденных населенных пунктах ДНР

На Красноармейском направлении специальной операции военные инженеры группировки войск «Центр» разминируют дороги и прилегающие территории в освобожденных населенных пунктах Донецкой Народной Республики. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

Саперы ищут и обезвреживают взрывоопасные предметы, в том числе элементы от кассетных боеприпасов и мины. Часто попадаются различного типа «сбросы».

«СВУ, от РПГ "сбросники". Всего хватает. Находим, обезвреживаем методом подрыва сразу на местности», - отмечают военнослужащие.

Также бойцы проделывают проходы в минных полях и очищают наиболее задействованные участки местности.

Напомним, ранее в МО РФ рассказывали, как военнослужащие инженерно-саперного батальона мотострелковой дивизии группировки войск «Запад» проделали проходы в противопехотных минных полях ВСУ на освобожденных территориях в ЛНР. Бойцы использовали переносной удлиненный заряд ЗРП-2 «Тропа».

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.