Инструкторы показали, как готовят добровольцев к отправке в зону СВО

На полигоне в Ленинградской области добровольцы прошли курс боевой подготовки. Они подписали контракт с Минобороны и собираются отправиться в зону проведения специальной военной операции.

Точность, мгновенная реакция и железная выдержка - главные навыки, которые отрабатывают снайперы-добровольцы на полигоне. Начальный этап подготовки снайперов - приведение оружия к нормальному бою. Снайперы работают на общей «лежке» и должны поразить мишени на расстоянии в 100 метров

В их руках новенькие СВД-С - десантные версии снайперских винтовок Драгунова. В подготовке снайперов мелочей нет - их учат прицеливаться, не закрывая второй глаз, чтобы сохранять периферийное зрение. Важно даже правильно держать винтовку и нажимать на спуск.

«Главный инструмент снайпера - это не винтовка, и не его рука, а его голова. Если у человека есть голова на плечах и он умеет ей работать, ничего ему не угрожает. Это будет результативный стрелок, снайпер», - подчеркнул инструктор с позывным Кира.

На этом же полигоне идет подготовка и по другим специальностям. в том числе мотострелков. Добровольцев учат сбивать беспилотники из крупнокалиберного пулемета «Утес», установленного на турель - наглядное внедрение боевого опыта инструкторов.

«Здесь мы преподаем уже с опытом СВО, не по учебникам. Многое нужно менять - это сама подготовка к бою, положение тела. Переживаю, как за себя. Хочется подготовить максимально, чтобы ребята были готовы и знали, куда приедут», - рассказал инструктор с позывным Шкипер.

В курс подготовки добровольцев обязательно входит и тактическая медицина - каждый должен уметь оказать первую помощь себе или товарищу. Времени и патронов на стрельбище не жалеют - чем интенсивнее будет подготовка здесь, тем проще добровольцам будет в зоне специальной военной операции.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.