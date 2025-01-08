Times: в Британии «критическое состояние» из-за потока больных гриппом

В Великобритании отмечают высокую нагрузку на больницы в связи с сезонным наплывом пациентов с гриппом и другими вирусными заболеваниями, пишет Times. Персонал медучреждений «не справляется» с таким потоком больных, резко увеличившимся в конце декабря.

«Восемь крупных больниц заявили о критическом состоянии за последние 24 часа в связи с "исключительно высоким спросом" из-за сезонной нагрузки на отделения неотложной помощи из-за гриппа», - приводит агентство РИА Новости текст публикации.

Так, в одной из больниц пациенты вынуждены ждать оказания помощи по 50 часов, пишет издание. В частности, значительное число больных фиксируют в Ливерпуле, Бирмингеме, а также других британских городах. Поступают жители не только с гриппом, но и коронавирусом и норовирусом.

Напомним, ранее специалисты допустили возможность вспышки птичьего гриппа во всем мире на фоне появления мутации у пациента в Луизиане. Накануне стало известно о первом в США случае гибели больного птичьим гриппом типа H5N1, он был доставлен в больницу с тяжелой формой заболевания.