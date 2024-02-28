В Чаде группа военных попыталась взять под контроль президентский дворец

В Чаде военные направились к дворцу президента и пытались взять его под контроль, об этом сообщили местные СМИ. На улицах столицы страны (город Нджамена) видели бронетехнику и танки.

Как пишет RT, в результате столкновений стороны понесли потери. Также в городе временно перестал работать интернет.

Президент страны Махамат Идрисс Деби Итно поручил арестовать всех участников нападения на штаб-квартиру Агентства национальной безопасности. Согласно его сообщению, это сделали активисты оппозиционной «Социалистической партии без границ».

Тем не менее, посол Чада в Москве Адам Бешир Махамуд заверил, что никакого государственного переворота в стране нет.

«Происходящее не является государственным переворотом. Ситуация в Чаде сейчас находится под контролем», - цитирует его РИА Новости.

Также, по некоторым данным, из-за столкновений мог погибнуть лидер оппозиции страны Яя Дилло. Эта информация, однако, пока не подтверждена.