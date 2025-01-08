МЧС: в Крыму ликвидировали все загрязнения от нефтепродуктов

В Крыму завершили очистку прибрежных территорий, сообщили в МЧС России. Всего с начало работ специалисты вывезли свыше 265 тонн загрязнений.

«В Крыму завершена очистка прибрежных территорий: в Саках и Сакском районе - более 7 километров берега», — следует из сообщения.

Отмечается, что в Саках и Сакском районе расчищено более 7 километров берега, в Ленинском районе - свыше 2 километров, в Феодосии - около 1,4 километра, в Судаке - 1,5 километров, в Евпатории - 3 километра. В общей сложности МЧС обследовали 84,47 километров с начала работ.

Чтобы достичь такого результата на месте трудились более 700 человек и 100 единиц техники. Кроме того, для наблюдения за ситуацией было задействовано воздушное судно.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в регионе существует высокий риск ухудшения экологической ситуации с выбросом нефтепродуктов до масштабов ситуации в Краснодарском крае. Сейчас основная задача в республике — не допускать выброса нефтепродуктов на берег.