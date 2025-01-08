МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Политолог: ревизия выявит разворовывание американских денег для Киева

Алексей Кочетков считает, что начинается проверка, которая должна серьезно повлиять на судьбу демократов из администрации Байдена.
Владимир Рубанов 2025-01-08 18:58:47
© Фото: defense.gov © Видео: ТРК «Звезда»

Ревизии военной помощи Киеву со стороны Вашингтона будут постоянными, частыми и все более детальными, заявил «Звезде» политолог Алексей Кочетков. Он напомнил, что об этом говорили еще осенью прошлого года, когда стало ясно, что на выборах президента США побеждает республиканец Дональд Трамп.

«Киевской хунте эти шалости с разворовыванием американской помощи даром не пройдут. И Трамп неоднократно заявлял, что покончит с воровством американских денег и выяснит, куда все эти миллиарды подевались и почему такой результат. На днях представитель Пентагона заявил, что они вынуждены сейчас сокращать финансирование Сил специальных операций из-за того, что в бюджете не хватает денег на собственные Вооруженные силы», - рассказал эксперт.

По словам политолога, начинается проверка, которая должна серьезно повлиять на судьбу демократов из администрации Байдена, которые отвечали за американское финансирование Киева. Эта ревизия будет означать серьезную чистку и будущие судебные процессы, в том числе и в США, по поводу разворовывания американских денег.

«Трамп сделал вывод из своего первого президентского срока, и теперь врагов он будет добивать сразу. Может быть, даже это касается не самих украинцев, а тех, кто их финансировал в США», - считает Кочетков.

Ранее Минобороны Украины сообщило о визите в Киев делегации от Совета национальной безопасности США. По официальным данным, стороны обсудили результаты американской помощи Украине в 2024 году и взаимодействие команд министерств обороны в 2025 году.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Пентагон #Джо Байден #поставки оружия #военная помощь #наш эксклюзив
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 