Ревизии военной помощи Киеву со стороны Вашингтона будут постоянными, частыми и все более детальными, заявил «Звезде» политолог Алексей Кочетков. Он напомнил, что об этом говорили еще осенью прошлого года, когда стало ясно, что на выборах президента США побеждает республиканец Дональд Трамп.

«Киевской хунте эти шалости с разворовыванием американской помощи даром не пройдут. И Трамп неоднократно заявлял, что покончит с воровством американских денег и выяснит, куда все эти миллиарды подевались и почему такой результат. На днях представитель Пентагона заявил, что они вынуждены сейчас сокращать финансирование Сил специальных операций из-за того, что в бюджете не хватает денег на собственные Вооруженные силы», - рассказал эксперт.

По словам политолога, начинается проверка, которая должна серьезно повлиять на судьбу демократов из администрации Байдена, которые отвечали за американское финансирование Киева. Эта ревизия будет означать серьезную чистку и будущие судебные процессы, в том числе и в США, по поводу разворовывания американских денег.

«Трамп сделал вывод из своего первого президентского срока, и теперь врагов он будет добивать сразу. Может быть, даже это касается не самих украинцев, а тех, кто их финансировал в США», - считает Кочетков.

Ранее Минобороны Украины сообщило о визите в Киев делегации от Совета национальной безопасности США. По официальным данным, стороны обсудили результаты американской помощи Украине в 2024 году и взаимодействие команд министерств обороны в 2025 году.