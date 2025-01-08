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FAZ: Украина получила первую БМП Lynx KF41 от немецкого Rheinmetall

После проведения испытаний возможны серийные поставки этой боевой машины на Украину.
Елизавета Кондрикова 2025-01-08 01:35:59
© Фото: Rheinmetall, официальный сайт

Германия передала Киеву первую БМП Lynx KF41, она пройдет серию испытаний на Украине, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Речь идет о поставках немецкого концерна Rheinmetall, крупнейшей оборонной компании страны.

Поставку подтвердил генеральный директор концерна Армин Паппергер, она произошла в конце 2024 года. Ожидается, что по завершении испытаний возможны серийные поставки боевой машины.

БМП Lynx KF41 представили в 2018 году, первой страной, закупившей машину, стала Венгрия, говорится на сайте компании.

Напомним, на прошлой неделе также стало известно о подготовке очередного пакета помощи Киеву со стороны США. При этом передача средств будет организована таким образом, при котором согласование с Конгрессом не потребуется.

#Украина #БМП #Германия #ВСУ #Rheinmetall #помощь Украине
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