FAZ: Украина получила первую БМП Lynx KF41 от немецкого Rheinmetall

Германия передала Киеву первую БМП Lynx KF41, она пройдет серию испытаний на Украине, пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Речь идет о поставках немецкого концерна Rheinmetall, крупнейшей оборонной компании страны.

Поставку подтвердил генеральный директор концерна Армин Паппергер, она произошла в конце 2024 года. Ожидается, что по завершении испытаний возможны серийные поставки боевой машины.

БМП Lynx KF41 представили в 2018 году, первой страной, закупившей машину, стала Венгрия, говорится на сайте компании.

Напомним, на прошлой неделе также стало известно о подготовке очередного пакета помощи Киеву со стороны США. При этом передача средств будет организована таким образом, при котором согласование с Конгрессом не потребуется.