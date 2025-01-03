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Белый дом анонсировал новый пакет военной помощи Киеву в ближайшие дни

По словам Кирби, администрация США анонсировала финальный пакет помощи по линии USAI и очередной транш помощи через механизм PDA.
Игнат Далакян 2025-01-03 20:52:09
© Фото: Liu Jie XinHua, Global Look Press

Администрация США допустила, что в ближайшие дни может объявить о выделении новых пакетов военной помощи Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он отметил, что американская администрация анонсировала финальный пакет помощи по линии Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) и очередной транш помощи через механизм PDA, который позволяет президенту США поставлять другой стране вооружения без согласования с Конгрессом в условиях чрезвычайной ситуации.

«Можно также ожидать объявления о выделении дополнительной помощи в сфере безопасности в ближайшие дни», - цитирует РИА Новости Кирби журналистам.

Ранее американский лидер Джо Байден объявил о выделении почти 2,5 миллиардов долларов Украине. В заявлении президента США говорится, что пентагон находится «в процессе передачи» Киеву сотен тысяч артиллерийских снарядов.

#в стране и мире #Украина #сша #военная помощь #помощь Украине
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