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Белоусов поздравил бойцов, освободивших Курахово

Министр обороны РФ выразил уверенность, что военнослужащие и дальше будут выполнять свои задачи и защищать страну.
2025-01-06 15:04:23
© Фото: Минобороны России

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил военнослужащих, которые освободили город Курахово в ДНР. Глава ведомства отметил их профессиональные и решительные действия, мужество и героизм.

Министр поблагодарил военных 5-й отдельной мотострелковой бригады имени первого главы ДНР Захарченко. Он подчеркнул, что военнослужащие смело и решительно освобождают Луганскую и Донецкую землю от неонацистов.

«Сегодня вы уверенно продвигаетесь вперед на Кураховском направлении, улучшаете положение наших войск и являетесь примером мужества и стойкости при выполнении боевых задач», - говорится в телеграмме.

Кроме того, Белоусов поздравил командование и личный состав 110-й отдельной гвардейской ордена Республики мотострелковой бригады. Он отметил, что более 5500 ее бойцов получили награды за мужество и героизм.

Министр обороны РФ поблагодарил военнослужащих за верность Родине и выразил уверенность, что они и дальше будут выполнять свои задачи и защищать страну.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #освобождение #поздравление #Телеграмма #Андрей Белоусов #Курахово
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