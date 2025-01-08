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PulsMedia: найденную в аэропорту Кишинева бомбу прислали с Украины

Компоненты взрывного устройства молдавские пограничники обнаружили при проверке почты в международном аэропорту Кишинева.
Ян Брацкий 2025-01-08 11:13:23
© Фото: Дмитрий Осматеско, Sputnik/РИА Новости

Взрывное устройство, замаскированное под игрушечный автомобиль и найденное в аэропорту Кишинева, было отправлено с территории Украины. Об этом сообщает радиостанция PulsMedia.

Опасную «игрушку» молдавские пограничники обнаружили при проверке почты.

По данным радиостанции, посылка направлялась в Грузию. Сейчас оперативники устанавливают, кто был ее отправителем и кому конкретно предназначалась взрывчатка.

Ранее стало известно, что взрывное устройство успешно обезвредили. Компоненты «машинки» и элементы устройства сейчас изучают специалисты технико-криминалистической экспертизы. Аэропорт Кишинева работает штатно, никто в результате инцидента не пострадал.

#Аэропорт #Молдавия #бомба #кишинев #взрывчатка
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