PulsMedia: найденную в аэропорту Кишинева бомбу прислали с Украины

Взрывное устройство, замаскированное под игрушечный автомобиль и найденное в аэропорту Кишинева, было отправлено с территории Украины. Об этом сообщает радиостанция PulsMedia.

Опасную «игрушку» молдавские пограничники обнаружили при проверке почты.

По данным радиостанции, посылка направлялась в Грузию. Сейчас оперативники устанавливают, кто был ее отправителем и кому конкретно предназначалась взрывчатка.

Ранее стало известно, что взрывное устройство успешно обезвредили. Компоненты «машинки» и элементы устройства сейчас изучают специалисты технико-криминалистической экспертизы. Аэропорт Кишинева работает штатно, никто в результате инцидента не пострадал.