Таможенники обнаружили взрывное устройство в аэропорту Кишинева

В аэропорту молдавского Кишинева в посылке обнаружили взрывное устройство, сотрудники таможни успешно его обезвредили, сообщили в пресс-службы пограничной полиции республики. Предмет был замечен во время рентгена.

«В Кишиневском международном аэропорту обнаружили игрушечный предмет в форме машины, который воспринимался как имеющий компоненты взрывного объекта», - говорится в Telegram-канале полиции.

Сообщается, что на месте работали специалисты технико-криминалистической экспертизы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, пишет RT. Никто из пассажиров и сотрудников воздушной гавани не пострадал.