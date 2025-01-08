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Таможенники обнаружили взрывное устройство в аэропорту Кишинева

Подозрительный предмет обезвредили специалисты технико-криминалистической экспертизы.
Елизавета Кондрикова 2025-01-08 05:18:08
© Фото: Vincent Isore, Keystone Press Agency Globallookpress

В аэропорту молдавского Кишинева в посылке обнаружили взрывное устройство, сотрудники таможни успешно его обезвредили, сообщили в пресс-службы пограничной полиции республики. Предмет был замечен во время рентгена.

«В Кишиневском международном аэропорту обнаружили игрушечный предмет в форме машины, который воспринимался как имеющий компоненты взрывного объекта», - говорится в Telegram-канале полиции.

Сообщается, что на месте работали специалисты технико-криминалистической экспертизы. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме, пишет RT. Никто из пассажиров и сотрудников воздушной гавани не пострадал.

#Молдавия #кишинев #Взрывное устройство #таможня #посылка
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