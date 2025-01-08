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Расчет «Торнадо-С» испепелил пункт дислокации украинской бригады в ДНР

Вражеские позиции вскрыли разведчики при помощи беспилотников.
2025-01-08 11:57:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Восток» уничтожил в Донецкой Народной Республике замаскированный пункт временной дислокации украинской механизированной бригады. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Вражеские позиции вскрыли разведчики при помощи беспилотников. Информацию оперативно передали на командный пункт артиллерийского дивизиона и через несколько минут все цели были поражены.

Расчеты «Торнадо-С» работают ежедневно. РСЗО «Торнадо-С» способна стереть с лица земли укрепрайон или уничтожить разом целое подразделение вражеской бронетехники.

Ранее МО РФ показывало, как на Красноармейском направлении специальной операции расчет 152-мм самоходной пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил украинский опорный пункт.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

#Минобороны России #ДНР #спецоперация #РСЗО #торнадо-с #МО РФ #расчет
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