Расчет реактивной системы залпового огня «Торнадо-С» группировки войск «Восток» уничтожил в Донецкой Народной Республике замаскированный пункт временной дислокации украинской механизированной бригады. Об этом рассказали в Министерстве обороны Российской Федерации.

Вражеские позиции вскрыли разведчики при помощи беспилотников. Информацию оперативно передали на командный пункт артиллерийского дивизиона и через несколько минут все цели были поражены.

Расчеты «Торнадо-С» работают ежедневно. РСЗО «Торнадо-С» способна стереть с лица земли укрепрайон или уничтожить разом целое подразделение вражеской бронетехники.

Ранее МО РФ показывало, как на Красноармейском направлении специальной операции расчет 152-мм самоходной пушки «Гиацинт-С» группировки войск «Центр» уничтожил украинский опорный пункт.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.