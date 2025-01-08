Аляска подала в суд на администрацию Байдена

Американский штат Аляска подал в суд на администрацию президента США Джо Байдена. Власти региона недовольны введенными ограничениями на разработку нефтяных и газовых месторождений в Арктическом национальном заповеднике дикой природы.

«В этом иске утверждается, что ограничения на использование и заселение территории делают невозможным или нецелесообразным освоение 162 000 гектаров земли», - пишет Reuters.

Губернатор штата Майк Данливи обвинил администрацию Джо Байдена в том, что она держит Америку на пути энергетической зависимости. По его словам, Министерство внутренних дел противодействует ответственному развитию энергетики в Арктике.

Напомним, ранее избранный президент Дональд Трамп пообещал в первый же день у власти отменить все ограничения на производство и экспорт энергоносителей, введенные Джо Байденом. Это, с его слов, нужно сделать для спасения экономики.

Дональд Трамп добавил, что прекратит «безумный мандат» нынешнего президента США на электрические автомобили и отменит его запрет на экспорт природного газа.