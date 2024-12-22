Трамп пообещал отменить все ограничения Байдена на производство энергии

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал в первый же день у власти отменить все ограничения на производство и экспорт энергоносителей, введенные нынешним главой государства Джо Байденом.

«Чтобы спасти нашу экономику, я в первый день подпишу указы, которые положат конец всем ограничениям Байдена на производство энергии», - цитирует РИА Новости Трампа, который выступил на конференции Turning Point USA в штате Аризона.

Он также добавил, что прекратит «безумный мандат» нынешнего американского президента на электрические автомобили и отменит его запрет на экспорт природного газа.

В связи с ситуацией в энергетической сфере избранный президент США также пообещал объявить о чрезвычайном положении в Соединенных Штатах.

Ранее газета Financial Times писала, что Дональд Трамп после инаугурации может объявить о выходе США из Всемирной организации здравоохранения. В результате организация может лишиться большей части финансирования, считают авторы статьи.