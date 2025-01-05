МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека

Сообщается, что многие больницы в стране оказались переполнены.
Сергей Лебедев 2025-01-05 11:04:34
© Фото: Cfoto, Keystone Press Agency, Global Look Press

В Китае зарегистрировали вспышку нового метапневмовируса человека (hMPV). Из-за резкого роста заболеваемости многие больницы в стране оказались переполнены. Об этом пишет издание Daily Star.

Отмечается, что метапневмовирус проявляется как обычная простуда или грипп. Однако он способен дать серьезные осложнения на легкие.

В управлении по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщили, что результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах с 23 по 29 декабря, показали положительный результат не только на метапневмовирус, но и на риновирус.

По словам чиновников, заболеваемость метапневмовирусом увеличивается  среди детей в возрасте 14 лет и младше. Сильнее всего это проявляется в северных провинциях КНР.

Напомним, на днях сообщалось, что в России зафиксировали рост характерных для зимы респираторных вирусных инфекций. Активно распространяется и вирус A(H1N1)2009, который может привести к возникновению тяжелых легочных последствий.

Специалисты полагают, что инфекция всего за день может вызвать пневмонию, которая составляет 65% всех зафиксированных осложнений. В ряде случаев они сопровождаются летальным исходом.

Ранее в разговоре со «Звездой» иммунолог и эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков рассказал, как проветривать помещения, чтобы не заболеть. По его словам, частота и интенсивность проветривания очень сильно сказываются на составе воздуха и способствуют предотвращению распространения инфекций.

#Китай #кнр #вспышка #заболеваемость #метапневмовирус
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 