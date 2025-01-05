В Китае произошла вспышка метапневмовируса человека

В Китае зарегистрировали вспышку нового метапневмовируса человека (hMPV). Из-за резкого роста заболеваемости многие больницы в стране оказались переполнены. Об этом пишет издание Daily Star.

Отмечается, что метапневмовирус проявляется как обычная простуда или грипп. Однако он способен дать серьезные осложнения на легкие.

В управлении по контролю и профилактике заболеваний Китая сообщили, что результаты анализа респираторных проб, взятых в больницах с 23 по 29 декабря, показали положительный результат не только на метапневмовирус, но и на риновирус.

По словам чиновников, заболеваемость метапневмовирусом увеличивается среди детей в возрасте 14 лет и младше. Сильнее всего это проявляется в северных провинциях КНР.

Напомним, на днях сообщалось, что в России зафиксировали рост характерных для зимы респираторных вирусных инфекций. Активно распространяется и вирус A(H1N1)2009, который может привести к возникновению тяжелых легочных последствий.

Специалисты полагают, что инфекция всего за день может вызвать пневмонию, которая составляет 65% всех зафиксированных осложнений. В ряде случаев они сопровождаются летальным исходом.

Ранее в разговоре со «Звездой» иммунолог и эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков рассказал, как проветривать помещения, чтобы не заболеть. По его словам, частота и интенсивность проветривания очень сильно сказываются на составе воздуха и способствуют предотвращению распространения инфекций.