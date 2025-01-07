Xinhua: число жертв землетрясения в Тибете выросло до 32 человек

Количество жертв землетрясения в Тибете возросло до 32 человек, еще 38 пострадали и были госпитализированы с травмами различной степени тяжести, сообщает агентство Xinhua.

В результате мощных подземных толчков многие здания оказались разрушены. Под их обломками могут оставаться люди. Сейчас ведется их поиск, начата эвакуация населения.

Землетрясение магнитудой 7,1 произошло к юго-западу от города Шигадзе. Очаг залегал на глубине 10 километров. В ближайшее время специалисты не исключают повторных толчков.