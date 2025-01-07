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Не менее девяти человек погибли при землетрясении в Тибете

Спасатели продолжают поиск выживших под завалами разрушенных землетрясением зданий.
Ян Брацкий 2025-01-07 06:39:09
© Фото: Jigme Dorje, XinHua, Global Look Press

Не менее девяти человек погибли в Тибете при землетрясении, сообщило Центральное телевидение Китая. Кроме того, подземные толчки привели к разрушению многих зданий.

Сейчас проводятся поисково-спасательные работы. Под завалами могут оставаться тела погибших и выжившие. Для работ мобилизованы все силы. Также в пострадавших районах проводится эвакуация из-за угрозы повторных толчков.

Ранее геологическая служба США зафиксировала землетрясение в Тибете на границе с Непалом магнитудой 7,1. Эпицентр стихии находился в 163 километрах к юго-западу от города Шигадзе с населением около 80 тысяч человек. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 километров.

#Китай #Тибет #землетрясение #Магнитуда #подземные толчки #Непал
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