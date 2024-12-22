Саперы с помощью ЗРП-2 проделали проходы в минных полях ВСУ

Военнослужащие инженерно-саперного батальона мотострелковой дивизии группировки войск «Запад» проделали проходы в противопехотных минных полях ВСУ на освобожденных территориях в ЛНР. Минобороны РФ опубликовало кадры их работы.

Бойцы обнаружили в непосредственной близости от населенного пункта в Луганской Народной Республике участок дистанционного минирования с минами ПФМ-1 «Лепесток». Чтобы добраться до них и обезвредить, нужно было проделать проход в минных полях. Для этого саперы использовали переносной удлиненный заряд ЗРП-2 «Тропа», который позволяет проделывать проходы шириной до 2 м и длиной до 60 м.

Группы разминирования совершают адресные выезды по запросам подразделений и местных жителей. В настоящее время у саперов работы особенно много - после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. Как правило, такие минирования уничтожаются на месте путем подрыва.

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Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.