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Саперы с помощью ЗРП-2 проделали проходы в минных полях ВСУ

Вблизи населенного пункта в ЛНР наши бойцы обнаружили вражеские мины «Лепесток». Они уничтожили их с помощью ЗРП-2 «Тропа», проделав проходы в минных полях.
2024-12-22 05:01:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военнослужащие инженерно-саперного батальона мотострелковой дивизии группировки войск «Запад» проделали проходы в противопехотных минных полях ВСУ на освобожденных территориях в ЛНР. Минобороны РФ опубликовало кадры их работы.

Бойцы обнаружили в непосредственной близости от населенного пункта в Луганской Народной Республике участок дистанционного минирования с минами ПФМ-1 «Лепесток». Чтобы добраться до них и обезвредить, нужно было проделать проход в минных полях. Для этого саперы использовали переносной удлиненный заряд ЗРП-2 «Тропа», который позволяет проделывать проходы шириной до 2 м и длиной до 60 м.

Группы разминирования совершают адресные выезды по запросам подразделений и местных жителей. В настоящее время у саперов работы особенно много - после отступления формирования ВСУ специально оставляют мины, растяжки и ловушки в самых неожиданных местах. Как правило, такие минирования уничтожаются на месте путем подрыва.

Ранее зенитчики уничтожили украинский беспилотник на Красноармейском направлении зоны СВО. МО РФ показало кадры поражения цели.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #Саперы #разминирование #ЛНР #мины «Лепесток»
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