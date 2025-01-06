МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Часовню в честь святителя Николая открыли на Красноармейском направлении

Часовню для верующих военнослужащих построили специалисты ремонтно-восстановительного подразделения.
2025-01-06 09:14:35
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Военные священники группировки войск «Центр» освятили и открыли часовню в честь святителя Николая архиепископа Мирликийского чудотворца для военнослужащих группировки на Красноармейском направлении специальной военной операции.

«В такой хороший, благолепный день состоялось открытие часовни. Если мы куда-то передислоцируемся, то найдутся верующие люди, они здесь есть, которые будут приходить сюда и часовня никогда не останется без молитвы», - рассказал иерей, старший священник группировки «Центр» Роман Чебоненко.

Часовню построили специалисты ремонтно-восстановительного подразделения. Для верующих бойцов также организовали молебен, в завершении которого военнослужащие смогли подойти и приложиться к иконе святителя Николая.

«В наше время без духовного укрепления человеку нельзя. Командир занимается моральным и физическим воспитанием, но и о духовном нельзя забывать. На этом держится православие. Часовня придала много сил. Человек может замкнуться в себе, но здесь он открывает душу Господу и заряжается силами, как от батарейки», - признался сержант, слесарь ремонтной роты Владислав Шананин.

Представители военного духовенства окропили святой водой всех военнослужащих и раздали молитвословы, а также освященные шевроны с изображением небесных покровителей русского воинства.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

#в стране и мире #религия #Православие #часовня #СВО #красноармейское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Ту-160М. Стратегический. Сверхзвуковой
2
МиГ. 85 лет в строю
3
Военная приемка в Китае
4
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
5
Связь в зоне СВО. Продолжение
6
РХБЗ в зоне СВО
7
Казанское. Высшее. Танковое
8
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
9
Оружие Южной Африки
10
Центральный ядерный полигон. Продолжение
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 