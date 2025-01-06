Часовню в честь святителя Николая открыли на Красноармейском направлении

Военные священники группировки войск «Центр» освятили и открыли часовню в честь святителя Николая архиепископа Мирликийского чудотворца для военнослужащих группировки на Красноармейском направлении специальной военной операции.

«В такой хороший, благолепный день состоялось открытие часовни. Если мы куда-то передислоцируемся, то найдутся верующие люди, они здесь есть, которые будут приходить сюда и часовня никогда не останется без молитвы», - рассказал иерей, старший священник группировки «Центр» Роман Чебоненко.

Часовню построили специалисты ремонтно-восстановительного подразделения. Для верующих бойцов также организовали молебен, в завершении которого военнослужащие смогли подойти и приложиться к иконе святителя Николая.

«В наше время без духовного укрепления человеку нельзя. Командир занимается моральным и физическим воспитанием, но и о духовном нельзя забывать. На этом держится православие. Часовня придала много сил. Человек может замкнуться в себе, но здесь он открывает душу Господу и заряжается силами, как от батарейки», - признался сержант, слесарь ремонтной роты Владислав Шананин.

Представители военного духовенства окропили святой водой всех военнослужащих и раздали молитвословы, а также освященные шевроны с изображением небесных покровителей русского воинства.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.