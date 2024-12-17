МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Фальков заявил, что 2025 год посвятят переходу на новую модель образования

Глава Минобрнауки РФ также подчеркнул, что в следующем году увеличится количество бюджетных мест в вузах для подготовки инженерно-технических, педагогических и медицинских кадров.
Глеб Владовский 2024-12-17 20:49:42
© Фото: Светлана Шевченко РИА Новости

В России 2025 год пройдет под эгидой перехода на новую модель образования. Об этом сообщил Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования», - говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что в 2025 году планируется увеличить число бюджетных мест в вузах, которые готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры. Сохранятся и меры поддержки учебных заведений.

Ранее Фальков в беседе со «Звездой» заявил, что искусственный интеллект внедрят в систему высшего образования РФ.

#в стране и мире #Валерий Фальков #Минобрнауки РФ #новая модель #система образования
Военная приемка
1
МиГ. 85 лет в строю
2
Военная приемка в Китае
3
Парашютисты - испытатели. Рекорд 10120
4
Связь в зоне СВО. Продолжение
5
РХБЗ в зоне СВО
6
Казанское. Высшее. Танковое
7
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
8
Оружие Южной Африки
9
Центральный ядерный полигон. Продолжение
10
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 