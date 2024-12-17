Фальков заявил, что 2025 год посвятят переходу на новую модель образования

В России 2025 год пройдет под эгидой перехода на новую модель образования. Об этом сообщил Глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

«2025 год будет посвящен активным действиям по переходу на новую модель высшего образования», - говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что в 2025 году планируется увеличить число бюджетных мест в вузах, которые готовят инженерно-технические, педагогические и медицинские кадры. Сохранятся и меры поддержки учебных заведений.

Ранее Фальков в беседе со «Звездой» заявил, что искусственный интеллект внедрят в систему высшего образования РФ.