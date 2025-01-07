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Пентагон перевел 11 йеменских заключенных из тюрьмы Гуантанамо

На данный момент в Гуантанамо остаются 15 заключенных, трое из которых имеют право на перевод.
Ирина Егорова 2025-01-07 04:43:05
© Фото: defense.gov

Одиннадцать заключенных-граждан Йемена перевели из американской тюрьмы Гуантанамо в Оман. Об этом сообщило министерство обороны США. Глава ведомства Ллойд Остин уведомил Конгресс о намерении репатриировать заключенных 15 сентября 2023 года.

«Проконсультировавшись с нашими партнерами в Омане, мы выполнили требования для передачи», -  говорится в заявлении Пентагона.

Несмотря на это, сейчас в Гуантанамо остаются 15 заключенных, трое из которых имеют право на перевод - они ожидают пока специальная комиссия рассмотрит их дела.  

Ранее в Оман были переведены около 30 заключенных из тюрьмы Гуантанамо.

Тюрьма Гуантанамо находится на кубинской территории, там содержатся 36 заключенных, последний из которых поступил туда в 2008 году. Многие находятся там без решения суда на протяжении 20 лет.

Содержание этой тюрьмы также обременяет США: оно обходится американскому правительству в 540 миллионов долларов в год. На одного из сотрудников Госдепартамента возложили обязательства по пересмотру дел нескольких заключенных с целью их возможного освобождения или перевода в тюрьмы третьих стран.

#Пентагон #Заключенные #Оман #Гуантанамо #тюрьма #перевод
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