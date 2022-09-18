WSJ: США хотят закрыть тюрьму Гуантанамо

В этой американской тюрьме содержатся 36 заключенных, последний из которых поступил туда в 2008 году. Многие находятся там без решения суда на протяжении 20 лет.

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Вопрос о закрытии американской тюрьмы Гуантанамо на кубинской территории вновь включен в повестку дня нынешнего президента США. Так, администрация Байдена возобновила усилия по закрытию этой тюрьмы на территории военно-морской базы Гуантанамо.

Как сообщает газета The Wall Street Journal, на пост специального представителя по этому вопросу назначена Тина Кайданов - сотрудник Госдепартамента. На нее возлагаются обязательства по пересмотру дел нескольких заключенных с целью их возможного освобождения или перевода в тюрьмы третьих стран.

Также указано, что администрация президента Байдена не будет вмешиваться в переговоры о признании вины предполагаемого организатора терактов 11 сентября Халида Шейха Мохаммеда и четверых обвиняемых с ним.

Газета отмечает, что в этой тюрьме содержатся 36 заключенных, последний из которых поступил туда в 2008 году. Многие находятся там без решения суда на протяжении 20 лет.

Содержание этой тюрьмы также обременяет США: оно обходится американскому правительству в 540 миллионов долларов в год. Приводится информация, что, закрыв тюрьму, Байден готовится выполнить одно из своих предвыборных обещаний.

Ранее другое американское издание писало, что Байден напротив - не исполняет свои предвыборные обещания. Так, заявления администрации президента США о местах для нефтедобычи не соответствуют его предвыборным обещаниям по климату и сокращению бурения.