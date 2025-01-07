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Спасатели эвакуировали жильцов дома в Петрозаводске, где взорвался газ

Четверых пострадавших госпитализировали, для жильцов дома развернут пункты временного размещения, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков.
Елизавета Кондрикова 2025-01-07 02:45:54
© Фото: МЧС России

Жителей многоэтажного дома в Петрозаводске, в котором ранее взорвался газ, эвакуируют, их расположат в ПВР, сообщил глава Республики Карелия Артур Парфенчиков. Взрыв произошел на четвертом этаже дома.

«Поручил оперативно развернуть пункт временного размещения для жителей дома. Для координации действий оперативных служб направил на место происшествия премьер-министра Правительства Карелии Александра Чепика», - написал он в своем Telegram.

Он подтвердил информацию о четырех раненых, их немедленно доставили в медучреждение. Один из пострадавших получил серьезные ожоги, женщина - множественные порезы, пишет 360.ru. Двоих спасатели достали из-под завалов.

Несущие конструкции дома не повреждены, уточнил глава региона.

Напомним, взрыв газовоздушной смеси прогремел в 22:20 в понедельник, 6 января. Прокуратура начала проверку с целью оценить соблюдение требований безопасности при использовании газового оборудования.   

#республика карелия #пострадавшие #Взрыв газа #эвакуация #Петрозаводск #Артур Парфенчиков
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